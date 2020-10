C’è stato un episodio nel primo tempo di Genoa-Inter che ha lasciato più di un dubbio. I calciatori nerazzurri hanno chiesto un calcio di rigore, non concesso dall’arbitro Massa, in seguito ad un contatto tra Bani e Lukaku. Netto il parere di Tancredi Palmeri: “Rigore marcio negato su Lukaku. Come è possibile che il Var non richiami. Bani gli si butta sul fianco e lo sbilancia al momento del tiro”, ha scritto su Twitter.