Costacurta: “Curioso di vedere il duello Hernandez-Hakimi. Barella non convince quando…”

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato del derby e si è soffermato nel pre-partita dei motivi tecnico-tattici che potrebbero caratterizzarla: «Penso che Barella aiuterà il duo davanti, ma sono gli esterni che daranno una grossa mano e sono curioso di vedere lo scontro Hernandez-Hakimi, due fantastici giocatori. Barella finora non mi ha convinto quando si avvicina all’area avversaria e di conseguenza è un’altra curiosità che m voglio togliere. Perché in avanti non vedo una coppia migliore di Lautaro e Lukaku».

(Fonte: skysport)