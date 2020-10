UFFICIALE – Le formazioni di Inter-Milan: c’è Barella dietro Lukaku e Lautaro

Non è un derby come tutti gli altri, ma l’Inter spera che finisca come negli ultimi. È l’ora della stracittadina, i nerazzurri arrivano dal pari con la Lazio e il Milan dalla vittoria con lo Spezia. Si riparte dopo la pausa per le Nazionali, dopo l’attacco di coronavirus che ha mandato out sei uomini dell’Inter e dopo il ritorno di Ibrahimovic, che dal covid19 è guarito. Conte lo ha detto alla vigilia: sarà come sempre una gara complicatissima. Ma ha parlato anche di crescita e miglioramenti, di senso di responsabilità. Messaggi chiari per i suoi in un momento decisamente particolare. L’allenatore nerazzurro si affiderà in avanti a Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez che partirà dalla panchina. Dietro di loro ci sarà Barella, con Brozovic e Vidal a fare forza a centrocampo. L’emergenza in difesa porta D’Ambrosio e Kolarov sulla linea dei tre centrali con de Vrij e sulle fasce ci sono Hakimi e Perisic. Queste le scelte ufficiali del tecnico interista e di Pioli per questa gara.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Moretti, 46 Vezzoni, 47 Squizzato, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Leao; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 5 Dalot, 7 Castillejo, 8 Tonali, 14 Conti, 15 Hauge, 20 Kalulu, 21 Brahim Diaz, 27 Maldini, 29 Colombo, 33 Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Costanzo, Bindoni.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR e Assistente VAR: Irrati, Carbone.

Diffidati: –

Squalificati: Sensi (I), 1 turno

(Fonte: inter.it)