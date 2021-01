Costacurta: “Conte è un combattente, è la sua forza. Milan più divertente, Inter più pronta”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Costacurta ha parlato del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. «L’ultima giornata di campionato? Credo che inconsciamente le due squadre abbiano risparmiato qualcosina per il derby. Il campionato conta di più, ma il derby toglie e dà. E mi ricordo i due derby di Coppa del 2003, hanno condizionato un intero mese di lavoro».

«Credo – ha aggiunto l’ex difensore milanista – che quella per lo scudetto sia una corsa aperta tra le due milanesi, la Juve e una quarta squadra che non ho ancora inquadrato. Conte è un combattente e questa è la sua forza. Pure la battaglia dialettica gli piace e a volte la cerca per inviare messaggi ai suoi. L’Inter non è costante ma è favorita nel derby. Se il Milan è più divertente, l’Inter è più pronta. Le incertezze della società non peseranno niente, penso. Ibra o Lukaku? Preferirei marcare Ibra che è formidabile di testa, ma Lukaku è devastante, veloce e si muove molto».

