Le parole dell'ex difensore a proposito dell'ultimo arrivato in casa nerazzurra: inizia per lui il percorso di inserimento

Ospite di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato dell'arrivo di Tajon Buchanan all'Inter. Queste le sue considerazioni nel corso de L'Originale: "Credo che non sia così semplice l'inserimento. Ha qualità fisiche e atletiche, ma l'Inter sugli esterni si muove in una certa maniera e credo che per qualche settimana l'alternativa a Dumfries sarà ancora Darmian".