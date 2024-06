"La Spagna è la più forte al mondo in una serata di grazia, l'Italia non era preparata", ha detto Billy Costacurta

"La Spagna è la più forte al mondo ed era anche in una serata di grazia, l'Italia non era preparata. La prima partita ha destabilizzato tutti, la Croazia non è così scarsa da prendere 3 gol. La Spagna ha giocato molto bene. Con la Croazia ce la possiamo fare, dopo una scoppola del genere ci si rende conto cos'è un Europeo. La Croazia ha comunque talento, non è così semplice da affrontare. A centrocampo hanno giocatori sensazionali, non sono così cotti"