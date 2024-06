Montolivo: “Italia, con la Croazia mi aspetto cambi. Bastoni e Calafiori…”

Cosa pensa un calciatore dopo un ko per manifesta superiorità dell’avversario?

«Sei disarmato, ti senti vuoto dentro. Un grande pericolo. Spalletti dovrà lavorare per colmarlo, quel vuoto. Senza la fiducia, una partita da dentro o fuori diventa dura. Bisogna resettare, dimenticare Gelsenkirchen. Una notte in cui è andato tutto storto e concentrarsi su quanto di buono fatto contro l’Albania. Ho intravisto le qualità per proseguire il torneo».