Costacurta: “Inter sicura e consapevole. Thuram? La sua storia è di alti e bassi”

Billy Costacurta, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "Thuram? La sua storia è sempre alti e bassi. Non sto criticando eh, ieri partita eccezionale ma la sua storia è una storia di alti e bassi. Quando raggiungi degli obiettivi come la finale di Champions, ora hai una personalità e una consapevolezza... Io vedo un'Inter talmente sicura di sé grazie alla finale".