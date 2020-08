Costacurta: “Conte non è stupido, anche la dirigenza fa parte del percorso di crescita”

Billy Costacurta, ex difensore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così dello sfogo di Antonio Conte dopo la partita contro l’Atalanta: “Antonio ha voluto colpire e l’ha fatto di proposito così duramente e in modo sorprendente. Noi pensiamo che questo non aiuti la società, ma non è così stupido da volersi creare quest’antipatia. La dirigenza fa parte della squadra, lì si può pensare che sia sbagliato: la dirigenza fa parte anche del percorso di crescita del quale continua a parlare. E’ possibile che la squadra possa avere un percorso lungo e la società invece debba essere già perfetta? Antonio ha fatto il suo lavoro e ha fatto un ottimo risultato: lui si aspettava che la società lo seguisse. I modi sono infelici”.