Milan-Inter, Costacurta: “0-0 lascia tutto aperto”. E che complimenti per Skriniar

Le parole dell'ex difensore rossonero dopo la semifinale di andata di Coppa Italia

«Sicuramente il Milan è più in ripresa dell'Inter , ma lo zero a zero lascia tutto aperto». Billy Costacurta, a Skysport, si è soffermato sul derby: «Continuano a piacere Skriniar e Perisic, gli altri li trovo un tantino meno in forma. Il campionato è molto più equilibrato e c'è stato un ridimensionamento delle squadre. Si vive alla giornata perché chi è sotto in classifica adesso corre tanto».

Bellissime poi le parole riservate a Skriniardurante l'intervista ai microfoni di Sky del difensore nerazzurro: "Ciao Milan - ha esordito Costacurta - la mia non è una domanda, volevo farti i complimenti. Tu sei il migliore in campo quasi sempre, bisognerebbe prendere esempio dalla tua brillantezza, ce l'hai anche quando la squadra è meno brillante. Ci sono anche uomini più anziani in squadra, ma sei un leader. Puoi prenderti più responsabilità in questo momento perché sei cresciuto tantissimo. E credo che all'Inter in questo momento possa bastare anche un solo risultato buono per ritrovarsi".