Costacurta: “Darmian tra i migliori. Salvataggi, interventi e tempisto: bravo”

Il difensore ex Milan ha parlato della prestazione del giocatore nerazzurro contro il Porto

«Il meglio di questa sera è Darmian, uno dei miei ragazzi, dico così perché è cresciuto nel Milan, dove giocavo io. È cresciuto tantissimo, oggi insieme a Calhanoglu è stato migliore in campo. Salvataggi, interventi, tempismo, le letture. Molto, molto bene: bravo Matteo». A Skysport, Alessandro Costacurta, ha parlato del giocatore nerazzurro che contro il Porto è stato fondamentale per Inzaghi e per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League.