Costacurta: “Derby Champions? Non riuscivo a dormire la notte. Se chiedete a Seedorf…”

In studio a Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così a margine dell’1-1 tra Sampdoria e Spezia. Ecco le sue dichiarazioni in vista del doppio derby di Champions League tra Milan e Inter :

“Derby di Champions? Fu un tumulto di emozioni. Tutto questo disturbo che avevo nel girare per Milano, era perché non riuscivo a dormire. L’unico in cui non riuscivo era quel periodo, mi dava fastidio tutto, per la tensione del derby. Se chiedi a Sheva o Seedorf, quello era il periodo peggiore della loro carriera".