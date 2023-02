Inter, Costacurta: “Acerbi ottimo difensore. Derby? Vince il Milan 2-1”

Intervenuto ai microfoni dell'AGI, Billy Costacurta, ex calciatore, ha espresso il suo pronostico sul derby di domenica sera: “Vinceranno i rossoneri 2-1 e i marcatori saranno Giroud e Leao, mentre per l’Inter farà gol Lautaro Martinez. La statistica testimonia in moltissimi casi la vittoria delle sfavorite. Io ho perso da favorito la metà dei derby giocati.