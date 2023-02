Zhang, debiti non pagati da 300mln: banche fanno causa. “Chieste info su rapporto con l’Inter”

Il numero uno nerazzurro è accusato da alcune banche cinesi di non aver saldato debiti contratti per 300 milioni di euro circa

Marco Macca

Giorni difficili in arrivo per Steven Zhang, presidente dell'Inter. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, il numero uno nerazzurro è accusato da alcune banche cinesi di non aver saldato debiti contratti per 300 milioni di euro circa. Secondo quanto riportato, la China Construction Bank Asia starebbe cercando di ottenere informazioni sui rapporti tra l’Inter e Zhang dalle maggiori istituzioni finanziarie occidentali come Goldman Sachs e Oaktree Capital Management. Si legge:

"Secondo quanto riportato da Asia Sentinel, China Construction Bank Asia (filiale di una delle quattro grandi banche statali in Cina) sostiene che Steven Zhang si stia rifiutando di rimborsare più di 300 milioni di dollari che deve alla banca, la quale sta cercando di dimostrare che lo stesso Zhang sarebbe colpevole di oltraggio alla corte in un tribunale di Hong Kong. La banca sta cercando di ottenere informazioni sui rapporti tra l’Inter e Zhang dalle maggiori istituzioni finanziarie occidentali come Goldman Sachs e Oaktree Capital Management. Ha avviato procedimenti legali in Italia e a Hong Kong per riscuotere quanto dovuto".

Calcio e Finanza continua: "Zhang possedeva una società che ha preso in prestito denaro dalla CCBA nel 2020 per rifinanziare i debiti contratti nel 2019, quando ha acquisito il 65% di un’azienda cinese che gestisce migliaia di minimarket in Cina per 108,9 milioni di dollari. L’acquisizione è stata rifinanziata nel 2020 con un prestito di 165 milioni di dollari complessivi, più obbligazioni fino a un massimo di 85 milioni di dollari, da rimborsare entro il 10 settembre 2021. Zhang ha garantito personalmente i debiti, ma si è rifiutato di ripagarli, sostiene la CCBA. CCBA ha chiesto al tribunale degli Stati Uniti il permesso di notificare citazioni in giudizio a diverse istituzioni finanziarie con uffici a New York, tra cui Goldman Sachs, Oaktree Capital Management e Bain Capital. La filiale della banca statale sta cercando contatti con queste istituzioni finanziarie perché ritiene che possano avere informazioni sull’Inter e sui suoi rapporti con Steven Zhang e il Gruppo Suning", conclude Calcio e Finanza.

(Fonte: Calcio e Finanza)