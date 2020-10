Costacurta: “Conte senza Lukaku avrà qualche problema. Io in disaccordo con Bergomi su…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Billy Costacurta, ex difensore ed oggi opinionista a Sky Sport, ha parlato così in vista della prossima giornata di Serie A: “Non sono d’accordo con Bergomi quando dice che la rosa del Milan è da scudetto. Io ne ho vinti tanti da favorito, ma nell’anno di Zaccheroni abbiamo vinto da terza o quarta nella lista. Mai dire mai, ma secondo me non è da scudetto.

Le italiane hanno fatto ottimi acquisti: da Tonali a Chiesa, Osimhen e Hakimi. Anche Pereira della Lazio è un buon giocatore. Io sono molto soddisfatto del mercato delle italiane. Secondo me la chiusura degli stadi ha aiutato alcuni giocatori del Milan che non avevano ancora sviluppato la loro personalità. Pirlo? Non è un pirla, gli sono mancati giocatori fondamentali come Cristiano Ronaldo e Chiellini, Dybala crescerà di condizione. Allo stesso modo Conte avrà qualche problema ora che mancherà Lukaku“.