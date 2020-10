Inter, quanto starà fuori Lukaku? C’è un precedente che fa ipotizzare i reali tempi di recupero

Come un fulmine a ciel sereno, ieri sera è arrivata la notizia dello stop di Romelu Lukaku. Un problema non grave, un risentimento agli adduttori, ma un problema che complica il cammino dell’Inter verso la trasferta di Madrid in Champions League.

Quanto starà fuori Lukaku? Sicuramente salterà il Parma ma c’è un precedente, che risale alla scorsa stagione, che preoccupa un po’ i nerazzurri.

“A luglio Lukaku si fermò per un problema agli adduttori dopo la gara di Verona. Nessuna lesione, allora come stavolta. Ma il belga saltò le successive gare con Torino e Spal, salvo tornare a dieci giorni esatti dall’infortunio contro la Roma, partendo però dalla panchina. Se i discorsi fossero simili, i dieci giorni scadrebbero proprio alla vigilia della sfida contro l’Atalanta”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.