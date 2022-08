Costacurta: “Dybala-Inter, non si può parlare di beffa. Nemmeno di Bremer, però…”

Intervistato da Il Giornale, Billy Costacurta ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore ha commentato i mancati arrivi di Dybala e Bremer. "L'Inter non aveva bisogno di Dybala quindi per l'argentino non penso si possa parlare di beffa. Nemmeno per Bremer, però se andasse via Skriniar potrebbe diventare sì una beffa di mercato perché è un giocatore che si sarebbe sposato perfettamente nella difesa a tre dell'Inter".