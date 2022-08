Lukaku: “Si sono dimenticati di cosa sono capace, sono arrabbiato. Tutto per l’Inter”

Romelu Lukaku, intervistato da Dazn, suona la carica. Il belga vuole tornare sul trono d'Italia e riportare lo scudetto all'Inter, anche per far dimenticare la stagione negativa al Chelsea.

"La stagione al Chelsea mi ha dato una motivazione in più per fare ancora meglio di prima. In un anno tutti hanno dimenticato cosa sono capace di fare in campo, è una sorta di rabbia che ho dentro di me. Tutti insieme speriamo di fare meglio dell'anno scorso e di portare qualcosa a casa", ha sentenziato Big Rom.