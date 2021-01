Costacurta: “Dzeko-Inter? A volte quando provi a migliorare un gruppo, rischi di peggiorarlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Alessandro Billy Costacurta ha parlato così di Ibrahimovic:

“Io l’ho marcato, ci ho giocato contro. Giocava nella Juve, feci un’ottima partita. Cercavo di non anticiparlo ma di vedere quello che faceva lui, era impossibile anticiparlo e prenderla di testa. E non l’ho mai provocato. Secondo me con Lukaku è andata avanti un po’ troppo, forse io avevo più eleganza ma quando fai sport non dico sia normale ma qualche testa a testa l’ho avuto anche io. Io dicevo: ‘Ammazza che alito che hai?!’ Ecco così li colpivo ancora di più”.

DZEKO-SANCHEZ – “Tra i due c’è differenza ovviamente, però senza Coppe, un po’ di pressione ci sarebbe nell’Inter. Chi fai fuori, Lautaro? Quando crei un gruppo come quello dell’Inter, andare a provare a sistemarlo, spesso fai peggio. Dzeko, per andare all’Inter, pensava di giocare non così poco”.