Costacurta: “È un’Inter che va a intermittenza, manca continuità. Alcune cose non tornano”

L’ex difensore del Milan Costacurta ha parlato a Champions League Show della prestazione dell’Inter sconfitta in casa del Real Madrid:

“Approccio positivo dopo l’intervallo, ho pensato che l’Inter potesse vincerla. Il terzo gol preso perché forse voleva andare oltre. Ramos impossibile di marcare, ma gli si poteva dare più fastidio. Se rallenti la corsa di Ramos lui non riesce a saltare così. Credo sia possibile fare maggiore attenzione ai dettagli. Alcune situazioni non tornano, l’Inter va a intermittenza. Non ha quella continuità necessaria per vincere in Europa”.