Costacurta: “EL, Inter e Roma devono avere come obiettivo la vittoria. Lautaro? È chiaro…”

Al termine del sorteggio della Final Eight di Europa League, dagli studi di Sky Sport arriva il commento di Alessandro Costacurta. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore: “Inter e Roma devono avere come obiettivo la vittoria. Guardando le squadre non sarà facile. Il Getafe è una squadra che evidenzia tutti i tuoi difetti. Lautaro? È chiaro che il rendimento si sia abbassato notevolmente e non si è alzato quello di Eriksen, questo spiega il momento in cui tu giochi una buona partita e non ammazzi l’avversario sportivamente“.

(Sky Sport)