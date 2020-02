Costacurta: “Eriksen? Insufficiente, uscito lui l’Inter ha vinto. Bravo Sanchez”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, opinionista negli studi di Skysport, ha parlato della vittoria dell’Inter a Udine e ha sottolineato questo: «Eriksen? Appena uscito lui l’Inter ha vinto. Insufficienza perché non ha giocato come si aspettavano tutti. Young molto bene. Ma i difensori centrali nerazzurri sono stati bravissimi. L’Udinese è stata pericolosa. Sanchez? Prima che entrasse mentre vedevamo la partita si parlava tanto dell’assenza di Lautaro. Quando è entrato il cileno ha fatto la differenza con Esposito, non ha fatto bene, ma darà sicuramente tanto in futuro all’Inter. E’ entrato benissimo. Abbiamo parlato di quanto ha fatto in settimana contro la Fiorentina, ma in settimana non giocava lì. Da seconda punta fa bene. Per me la Juve è davanti a tutte, ma l’Inter deve stare attenta a questa Lazio. Penso che i nerazzurri andranno avanti sia in Coppa Italia che in Europa League, per il secondo posto sarà una bella lotta».

(Fonte: Skysport)