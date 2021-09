Costacurta: “Inter, certi errori in Champions non te li puoi permettere. Il gap…”

L'ex difensore ha parlato delle tante occasioni sbagliate dai nerazzurri nella gara contro lo Shakhtar

Costacurta, dopo il pareggio dell'Inter contro lo Shakhtar ha parlato degli ucraini come di una formazione che non porta fortuna ai nerazzurri. A Skysport, l'analisi dell'ex difensore del Milan sulla prestazione dei nerazzurri è stata questa: «L'Inter ha fatto degli errori nella fase conclusiva, clamoroso quello di Dzeko. Si era sbagliato anche con il Real Madrid. Sono errori che in Champions non ti puoi permettere perché affronti squadre più forti rispetto al campionato. In Italia fai tre gol. Se in Europa ti arrivano delle occasioni deve sfruttarle. Questo è il gap che abbiamo rispetto ai club europei. Noi facciamo ancora degli errori che nessuno in CL si può permettere».