L'opinione dell'ex difensore del Milan sulla prestazione che i nerazzurri hanno messo in campo contro il Manchester City

Alessandro Costacurta ha partecipato al programma di Skysport che analizza le partite di Champions League e ha avuto modo di dire la sua sulla prestazione dell'Inter nella gara contro il Manchester City. «Dall'Inter mi aspetto sempre tanto. Il City è la squadra più forte del mondo nei recuperi, per come torna indietro. La squadra di Inzaghi ha fatto bene in difesa ma anche quando è arrivato il momento di attaccare», ha sottolineato.