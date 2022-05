Costacurta: “L’Inter è forte, può vincerle tutte. Udinese? Ci vuole partita atletica”

Le parole dell'ex calciatore: "Radu? L'unico modo per riprendersi è lavorare e avere la possibilità di far dimenticare un errore con una partita"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "L'unico modo per riprendersi è lavorare e avere la possibilità di far dimenticare un errore con una partita: questa possibilità Radu ce l'avrà? Per battere l'Udinese ci vuole una partita anche atletica: ma l'Inter fino all'errore di Radu aveva convinto un po' tutti. L'Inter può vincerle tutte, è forte".