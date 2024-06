"L'Inter ha fatto un campionato straordinario come il Napoli un anno fa. Il Milan è arrivato secondo, non va dimenticato questo. Per avvicinarsi a questa Inter ma ad un panorama europeo, devono puntare anche su qualche difensore, l'anno scorso i centrali non hanno fatto bene ma possono rifarsi. Un uomo per reparto sarebbe l'ideale. Il Napoli diventerà una certezza, Conte è uno dei migliori al mondo ed è stato il miglior colpo di mercato dell'anno per l'Italia"