Costacurta: “Questa Inter può essere protagonista in Europa. Rispetto a 6 mesi fa…”

Il pensiero dell'ex calciatore ospite di Sky Sport dopo il derby d'Italia

Alessandro Costacurta, ospite di Sky Sport, ha parlato dell'Inter campione d'Italia dopo il derby d'Italia con la Juventus di ieri pomeriggio: "Questa squadra può essere protagonista anche in Europa. A differenza di sei mesi fa ha molta più fiducia e questo ti aiuta a superare certe barriere mentali. L'Inter quest'anno ha fallito in Champions perché non aveva la sicurezza che adesso ha. Vedo una squadra più lucida diverso a sei mesi fa".