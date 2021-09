Costacurta: “Inter più avanti del Real Madrid. Italiane al massimo ai quarti”

Le parole dell'ex calciatore: "Real Madrid? Vedo più avanti l’Inter. Il mio amico Carletto (Ancelotti, ndr) quest’anno dovrà lavorare bene"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Billy Costacurta , ex calciatore, ha parlato così dell'edizione della Champions League che partirà questa sera: «Il Psg è la grandissima favorita. Era già forte, ma ora è diventata leggendaria per la qualità dei nomi. Messi, Mbappé e Neymar... Questo non vuol dire che diventa la squadra più forte al mondo, ma potenzialmente può uccidere la Champions. Ha un allenatore che potrebbe riuscire a mettere insieme tutti i fantastici giocatori».

«Mi piacerebbe essere sorpreso. L’Inter è forse la squadra più avanti per il campionato italiano, mentre per la Champions, anche se potrà sembrare strano, penso che la Juventus abbia un’esperienza che potrebbe portarla ai quarti. Non oltre».

«Dico la Juve perché tanti sono all’ultima esperienza. Vuoi un colpo di coda, vuoi l’entusiasmo per il successo negli Europei. Ecco, per paradosso, vedo la Juve come migliore italiana in campo europeo, ma non come favorita per lo scudetto».