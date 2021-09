Costacurta: “L’Inter è maturata, non ripeterà gli errori della scorsa stagione”

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport, ha presentato così la sfida di San Siro tra Inter e Real Madrid

"Mi aspetto che l'Inter faccia tesoro dell'esperienza dell'anno scorso. Il girone credo sia migliore, e poi penso che l'Inter sia maturata. Se ripenso agli errori, per esempio, di Hakimi e Vidal della passata stagione, credo che non si ripeteranno. In Europa quando sbagli perdi".