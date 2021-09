Altri liquidi per Suning: venduto il progetto del Nanchang Suning Plaza per 433mln di euro

Una consociata del conglomerato cinese Suning Holdings Group venderà un centro commerciale di fascia alta incompiuto

Una consociata del conglomerato cinese Suning Holdings Group venderà un centro commerciale di fascia alta incompiuto nel sud-est della Cina al Wuhan Department Store Group per 3,3 miliardi di CNY (511,8 milioni di dollari) per alleviare le sue pressioni di liquidità.

L'operatore di grandi magazzini con sede a Wuhan prevede di acquistare Nanchang Suning Plaza da Suning Real Estate con sede a Nanchang per aumentare il proprio sviluppo del business, ha affermato ieri l'acquirente in una nota. Più del 60 per cento dei fondi sarà utilizzato per acquistare i beni e il resto sarà riservato ai pagamenti ad appaltatori e fornitori.