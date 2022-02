Costacurta: “L’errore dell’Inter è stato giocare come se ci fosse Brozovic. Manca piano b”

L'ex difensore rossonero ha parlato della classifica alla luce della sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo

A me è successo di risentirne. Credo anche la mia squadra, noi perdemmo con un Ajax molto giovane. Giocammo benino ma perdemmo. L'emozione fu talmente nuova, di essere così fuori che segnò le gare dopo. Se posso dire una cosa sulla gara contro il Sassuolo, mi è sembrato strano che l'Inter abbia provato a giocare la gara come se in mezzo ci fosse stato Brozovic. Non è possibile che dopo 6-7 minuti tre palle perse in mezzo al campo abbiano portato il Sassuolo ad essere pericoloso e quella è stata la trama del primo tempo. Secondo me è stata una mancanza di un piano b. Nel primo tempo non sono riusciti a provare a cambiare qualcosa. Il Sassuolo era bravo in mezzo con la palla.