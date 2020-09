Costacurta: “L’Inter può lottare con la Juve per lo scudetto. Penso che su Sensi…”

L’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, ha parlato dell’Inter di Conte e delle sue prime scelte per la gara con la Fiorentina. Perisic a sinistra per esempio. «Credo che la squadra nerazzurra sia diventata così bella da poter lottare per lo scudetto con la Juventus. Non era facile da prevedere, ma ha fatto dei buoni acquisti. Se Perisic può diventare un giocatore importante per l’allenatore nerazzurro? Lo è già. Chi torna vincitore è importante e lui e Vidal porteranno la mentalità, l’esperienza a vincere che secondo me mancava. Come mi immagino l’Inter tipo? Immagino che l’Inter sia costruita anche intorno a Sensi e credo ci sarà un vortice di cambi, mi piace pensare che dietro alle due punte ci siano sempre delle sorprese».

(Fonte: SS24)