Costacurta: “Inzaghi visionario, ha fatto un ottimo lavoro. E non dimentichiamo che…”

"Inzaghi forse è un personaggio visionario, solo lui avrebbe pensato ad un risultato così. E non dimentichiamoci che ha rilanciato una difesa con 3/4 elementi che possono servire anche per la Nazionale, i 3 centrali più Dimarco possono servire a Mancini e questa è una bella notizia. Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro, 11 sconfitte dopo il risultato di stasera non sono criticabili, bravo Simone"