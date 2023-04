Costacurta: “Vi spiego perché ora anche l’Italia tornerà ai Mondiali”

In studio a Sky Sport prima dell'anticipo delle 20.45 di Serie A tra Sampdoria e Spezia, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato anche in chiave Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni dopo i risultati delle italiane negli impegni europei della settimana:

“Queste cinque squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee permetteranno alla Nazionale di tornare ai Mondiali. Quanto tempo è che così tante nostre squadre non arrivavano in semifinale? Non è un caso che non siamo andati ai Mondiali per due edizioni consecutive a mio avviso”, le sue parole.