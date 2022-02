Costacurta: “Milan, derby decisivo. Ecco chi può decidere la gara. Inter favorita, ma…”

Intervistato da Il Messaggero, l'ex difensore rossonero dice la sua sul derby

Intervistato da Il Messaggero, Billy Costacurta ha parlato del derby. L'ex difensore rossonero non ha dubbi, per il Milan sarà una gara decisiva. "Temo che per il Milan questo derby sia decisivo. Se dovesse perdere, potrebbe vedere svanire i sogni scudetto. L'Inter? Secondo me sono in una buona condizione atletica, anche se sono arrivati stanchi alla sosta. In questo derby per me loro restano i favoriti. Poi io in carriera ne ho persi tanti da favorito".