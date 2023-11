Le parole dell'ex rossonero: "Faccio l’esempio dell’Inter che a Bergamo ha vinto per le grandi giocate dei suoi due assi"

Intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto, Billy Costacurta, ex difensore, ha parlato così del Milan e del gap che la separa dalle squadre sopra in classifica: "Quello che manca adesso è la rosa a disposizione, e faccio l’esempio dell’Inter che a Bergamo ha vinto per le grandi giocate dei suoi due assi, vinta sì di squadra, ma grazie a due capolavori".