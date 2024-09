A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan , Billy Costacurta ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. L'ex difensore commenta le scelte di formazione di Paulo Fonseca che ha scelto di iniziare con Morata e Abraham in attacco.

"Può essere importante il fatto che lui come allenatore ha trovato questa soluzione e sia piaciuta alla squadra. Credo che lui in questo periodo ha provato ad accontentare alcuni giocatori, nel senso a vedere più entusiasmo. Può darsi che possa essere rischiosa, ma in questo momento lui una sterzata doveva darla".