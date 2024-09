L'attesa sta per terminare, tra poco più di un'ora l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per il derby

L'attesa sta per terminare, tra poco più di un'ora l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per il derby. I nerazzurri sono a caccia della settima vittoria consecutiva in una stracittadina, mentre il Milan di Fonseca cerca riscatto dopo un inizio di campionato e Champions difficili. Il tecnico nerazzurro schiera Sommer in porta, difesa a 3 con Pavard, Acerbi e Bastoni.