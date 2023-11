Costacurta: “Bisseck? Inter ha grande rosa. Calhanoglu? Passaggio alla Pirlo per Darmian”

L'ex difensore si è soffermato sulle scelte di Inzaghi per la gara contro il Salisburgo ed è tornato sul centrocampista turco

«I cambi che subentrano sono comunque di qualità». Alessandro Costacurta a Skysport si è soffermato sulla decisione di Inzaghi di fare diversi cambi in formazione: ci sono Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi e Sanchez come novità dal primo minuto nella gara contro il Salisburgo. L'ex difensore del Milan ha aggiunto: «Credo che comunque Marotta e i collaboratori abbiano dato una grande rosa a Inzaghi. Anche se Bisseck ha giocato l'ultima volta contro il Salisburgo in amichevole», ha detto.