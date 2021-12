Costacurta: “Inter? Errore di Barella da non fare a questi livelli. E’ esperienza”

Le parole dell'ex calciatore: "Nel primo tempo l'Inter è stata brava, poi questi errori come quello di Barella te lo porti avanti"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni del Real Madrid: "Nel primo tempo l'Inter è stata brava, poi questi errori come quello di Barella te lo porti avanti: non si devono fare a questi livelli, deve impararlo. Anche questo è esperienza, vediamo cosa succederà. La differenza è che alcuni giocatori fanno i gol che ha fatto il Real: quanti in Italia li farebbero? Ancelotti ha a disposizione giocatori meravigliosi.