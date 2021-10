Costacurta: “Paratona Handanovic, ha salvato l’Inter. Dimarco? Qualità che hanno in pochi”

Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha commentato quanto accaduto al Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter

"In quel momento non era difficile sbagliare i cambi, perché l'Inter stava subendo tantissimo. Handanovic ha fatto una paratona, in quel momento l'Inter sembrava affondare. I sostituti sono entrati con la giusta testa. Dimarco? Può giocare tranquillamente nell'Inter, le sue qualità sulla sinistra le hanno in pochi".