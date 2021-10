Costacurta: “L’Inter di ora basta per vincere il campionato, ma in Europa…”

Dopo due pareggi consecutivi, l'Inter di Simone Inzaghi vuole tornare a vincere per riprendere la marcia in Serie A

Dopo due pareggi consecutivi e avversarie (Milan e Napoli) che non accennano a diminuire la loro corsa in campionato, l'Inter di Simone Inzaghi vuole tornare a vincere per riprendere la marcia in Serie A. Alessandro Costacurta, negli studi di Sky, ha parlato così del match:

"Inter? Quello che vedo in campionato mi sembra abbastanza per rivincere il campionato, non per andare troppo avanti in Europa. La stanchezza? Un alibi che a inizio ottobre non mi sembra giusto".