Costacurta: “Dall’Inter pretendo qualificazione. Contro il Real momento migliore”

L'ex difensore del Milan ha parlato della gara di stasera su Skysport e ha spiegato qual è il punto debole della squadra di Ancelotti

«Il momento migliore per affrontare il Real Madrid. Pretendo la qualificazione e pure il primo posto dall'Inter. Perché può vincere, c'è fuori Kroos, ci sono giocatori che non stanno bene, ma in quattro partite hanno preso sei gol quindi secondo me questo è il momento migliore per provare a vincere contro il Real». Su Skysport Billy Costacurta dà in pratica i nerazzurri per favoriti nella sfida contro la formazione di Ancelotti, una delle più esperte nella Champions League.