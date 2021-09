Inter, tutto esaurito a San Siro per il Real: in 37mila e più di 3 mln d’incasso

Grande risposta dei tifosi nerazzurri per l'esordio stagionale in Champions League della squadra di Inzaghi

Arriva la grande risposta dei tifosi dell’ Inter per l’esordio in Champions League della squadra di Simone Inzaghi. In vista della sfida in programma domani alle 21.00 contro il Real Madrid, ci sarà infatti il tutto esaurito a San Siro .

Naturalmente, con la capienza al momento consentita del 50%. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono infatti “oltre 37 mila infatti i tagliandi venduti per il big match, per un incasso superiore ai tre milioni di euro. La gara è di quelle imperdibili e poi i tifosi muoiono dalla voglia di tornare allo stadio per godersi una sfida tanto speciale che già si annuncia incandescente. L'unico rammarico resta quel limite per la capienza: di certo con un San Siro aperto al 100% spettatori e guadagni avrebbero potuto essere molti di più”, si legge.