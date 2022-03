Costacurta: “Scudetto? Si pensava l’Inter potesse ripetersi, invece…”

Le parole dell'ex difensore: "Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Billy Costacurta , ex difensore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A : «Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano. Si pensava che l'Inter potesse ripetere il cammino della passata stagione, ma dopo anni abbiamo un campionato finalmente molto equilibrato».

«Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l'altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti. In assoluto manca la squadra ammazzacampionato come poteva sembrare l'Inter fino a un mesetto fa».