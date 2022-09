Cottarelli: “Interspac? A Zhang non piace il progetto, ma mai dire mai”

C’è stata in particolare una domanda sull’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel mese di giugno. Ai cronisti Cottarelli aveva detto di esser lì per l’azionariato popolare Interspac. Un incontro che lo stesso Cottarelli conferma: «Giuro, ero lì ero lì per quello. È chiaro che a Zhang non piace il progetto, ma non è mai detta l’ultima parola».