Cottarelli: “L’ambizione è arrivare al controllo del club. Il tifoso che usa i token…”

Nel corso del seminario "Se non ora quando?", il presidente di Interspac si dice dubbioso a proposito dei token

Intervenuto nel corso del seminario intitolato “Se non ora quando?” a Milano presso la Fondazione Catella, il presidente di Interspac, Carlo Cottarelli, è perplesso riguardo i tifosi che usano i token, facendo riferimento al nuovo sponsor dell'Inter, Socios. "Più volte ho detto che l’ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è di arrivare al controllo della società. Non credo che l’entrata in maggioranza sia l’unica soluzione, ma sarà possibile soltanto se si raccolgono abbastanza risorse".