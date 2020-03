Coutinho un affare per l’Inter, ma solo a una condizione: la palla passa al Barcellona

Tra i tanti calciatori del Barcellona individuati dalla stampa spagnola come possibili contropartite all’interno dell’affare Lautaro Martinez figura anche il nome di Philippe Coutinho, che a fine stagione non verrà riscattato dal Bayern Monaco e farà ritorno in Spagna. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno all’Inter ma, come sottolinea Tuttosport, potrebbe diventare un affare per i nerazzurri solamente a una condizione:

“Coutinho per l’Inter può essere un affare non se acquistato con un cartellino valutato 90 milioni (quanto il brasiliano è a bilancio) ma nel caso in cui il Barça – dopo aver rinnovato il contratto al giocatore – accetti di prestarlo per due anni anche a fronte di un indennizzo di 8,5 milioni a stagione (quanto pagato dal Bayern per quest’annata): tra 24 mesi l’Inter potrà decidere comunque di comprare Coutinho per una quarantina di milioni oppure potrà mollare il colpo avendo però contato per due stagioni sui servigi di un campione “in leasing”“.