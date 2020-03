In Spagna – Barcellona, spunta l’Inter per Coutinho: carta per Lautaro. Ma c’è una condizione

Una vecchia conoscenza dell’Inter potrebbe tornare d’attualità nella prossima finestra di mercato. Si tratta di Philippe Coutinho, brasiliano già nerazzurro dal 2010 al 2013, ceduto poi al Liverpool e passato infine al Barcellona. Non trovando spazio in maglia blaugrana, il club catalano ha deciso di cedere il brasiliano in prestito al Bayern e a fine stagione dovrà valutare il suo futuro.

Il Bayern ha un’opzione di riscatto da 110 milioni per Coutinho, ma ha già fatto sapere al Barça che non eserciterà tale opzione. I bavaresi si sono resi disponibili a prolungare di un anno il prestito, ma il Barcellona vuole cedere a titolo definitivo il brasiliano. Nell’affare si sarebbe inserita l’Inter che potrebbe riportare a Milano il giocatore. Il club nerazzurro ha sondato la pista coi catalani, ma solo per un prestito a condizioni favorevoli. Tra i due club c’è sempre in ballo l’affare Lautaro che in estate diventerà una trattativa molto calda. I catalani sono disposti a negoziare un altro prestito con una clausola minore in modo da riuscire a cedere il giocatore a titolo definitivo.

(Sport)