Covid, Kimmich cambia idea: “Mi vaccinerò, ho la coscienza sporca. Però…”

Il giocatore si è negativizzato e ha cambiato idea sul vaccino

"Sono solo un uomo, che ha paura e si fa domande sulle decisioni dei politici. Anche loro hanno sbagliato molto. Per questo non capisco perché non si accetti l’errore di una persona comune come me. Si parla spesso di rispetto, tolleranza, apertura mentale. E questi sono esattamente i valori che non ho percepito nei miei confronti durante questa discussione. Si tratta pur sempre di una decisione che ognuno deve prendere per sé. La stampa era presente perfino al funerale di mio nonno per farmi domande sulla questione. Non è stato bello scoprire di essere positivo. Prima ero già stato due settimane in quarantena. Ho avuto fortuna, la mia malattia è stata relativamente lieve, con pochi sintomi. Non sentivo odori e sapori. Purtroppo nella visita di controllo si è riscontrata la presenza di un po’ di liquidi nei polmoni, motivo per il quale devo stare fermo altri 10 giorni. Non posso ancora allenarmi con intensità, o c’è il rischio che ne risenta il cuore e che abbia conseguenze più lunghe".